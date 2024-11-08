Израиль ужесточает антитеррористическое законодательство, вводя возможность депортации родственников террористов и увеличивая сроки заключения за призывы к санкциям против страны.

Кнессет Израиля принял закон, предоставляющий министерству внутренних дел полномочия на депортацию родственников лиц, участвующих в террористических действиях. Теперь власти могут инициировать высылку не только самих нарушителей, но и их близких, если те были осведомлены о планах нападения и не предприняли мер для предотвращения.

Закон также касается граждан палестинского происхождения с израильским гражданством, которые будут подвергаться депортации за несообщение о подготовке терактов. Кроме того, документ ужесточает наказание для тех, кто призывает к санкциям против Израиля, вплоть до 20 лет тюремного заключения.

Эти изменения в законодательстве отражают усиление контроля над антитеррористической деятельностью в стране. Ранее, в 2023 году, был принят закон, запрещающий ознакомление с террористической пропагандой, в том числе «пассивное потребление» подобных материалов, что также включает реакции в социальных сетях, такие как лайки.

В ответ на критику, израильские власти утверждают, что эти меры необходимы для укрепления национальной безопасности и защиты граждан от террористической угрозы. Однако правозащитные организации выражают обеспокоенность по поводу возможного нарушения прав человека и дискриминации на национальной почве.