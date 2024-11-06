Новый автомат АМ-17 от концерна «Калашников» скоро сменит АКС-74У на вооружении российской армии. Облегченный вес, увеличенная скорострельность и улучшенный контроль при стрельбе делают АМ-17 более подходящим для современных боевых задач.

Концерн «Калашников» недавно завершил государственные испытания нового автомата АМ-17, который готовится к серийному производству в 2025 году. Планируется, что он заменит известный АКС-74У, состоящий на вооружении России с 1979 года. Новый автомат был разработан с учетом современных требований, что делает его более легким и технологически продвинутым.

АМ-17 легче своего предшественника благодаря использованию полимерных материалов высокой прочности. При весе 2,5 кг он немного превосходит по этому параметру АКС-74У, вес которого составляет 2,7 кг. При этом оба автомата имеют одинаковую длину в сложенном и разложенном виде, что обеспечивает компактность при транспортировке и удобство в бою.

Одно из ключевых отличий нового автомата — его повышенная скорострельность. Если АКС-74У способен выстреливать около 700 патронов в минуту, то АМ-17 делает это с частотой до 850 выстрелов. Это преимущество достигается за счет конструкции автомата: у АМ-17 используется поршневая система с коротким ходом, тогда как у АКС-74У — с длинным. Короткий ход поршня позволяет улучшить контроль над оружием при стрельбе, что повышает точность и уменьшает отдачу, особенно при ведении интенсивного огня.

Для обоих автоматов используются патроны калибра 5,45×39 мм, но конструкция АМ-17 предлагает более широкие возможности для модификаций. Новый автомат оборудован встроенной планкой Пикатинни, которая позволяет устанавливать оптические и иные прицельные устройства. Это расширяет возможности бойца в условиях боя, позволяя применять прицелы и дополнительные аксессуары, что повышает эффективность стрельбы.



