В российской армии стартовало использование 3D-печати для быстрого ремонта и модернизации военной техники, включая установку специализированных защитных комплектов.

В армейских ремонтных подразделениях России стартовало новое направление в обслуживании военной техники: с помощью 3D-печати теперь можно на месте создавать необходимые детали и компоненты. Это значительно сокращает время, необходимое для ремонта и модернизации вооружения и техники.

Технология 3D-печати позволяет сразу на поле боя изготавливать элементы, которые ранее требовалось заказывать и ждать их доставку с завода. В дополнение к ремонту, техника оснащается новейшими системами защиты от дронов и улучшенной динамической защитой, что делает бронетехнику более устойчивой к атакам.

Связь между военными и производителями обеспечивает постоянное обновление данных о необходимых материалах и деталях, что позволяет оперативно адаптировать производство под актуальные задачи. Кроме того, команды могут запросить у ремонтных бригад изменения в конструкцию техники, чтобы лучше соответствовать требованиям боевых операций.