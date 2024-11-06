ВСУ попытались атаковать базу Каспийской флотилии в Дагестане. Один дрон был сбит ПВО, второй ударил в пирс, но не нанёс повреждений флоту.

В городе Каспийск произошел инцидент с участием украинских беспилотников. Целью атаки стала база Каспийской флотилии. Однако серьезных разрушений удалось избежать благодаря действиям ПВО.

Сергей Меликов, глава Дагестана, сообщил, что первый дрон был уничтожен над городом. Второй дрон ударил по пирсу, не причинив значительного вреда. При этом, к сожалению, в инциденте пострадала местная жительница.

16-летняя Мадина получила осколочные ранения, когда находилась рядом с местом падения одного из дронов. Девушку немедленно госпитализировали. Сейчас ее состояние стабильное, и она получает необходимое лечение.

Местные власти усиливают меры безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Также они опровергли слухи о значительных повреждениях кораблей, подтвержденные видеоматериалами с места событий.