Apple обновила линейку MacBook Pro, внедрив процессоры M4, которые значительно увеличивают производительность ноутбуков.

Apple обновила линейку своих MacBook Pro, выпустив новые 14-дюймовые и 16-дюймовые модели с процессорами M4. Эти новые процессоры на 3-нм технологии делают новый MacBook Pro намного мощнее предыдущих версий. В M4 Pro и M4 Max установлено до 16 ядер ЦП и 40 графических ядер, что значительно увеличивает производительность по сравнению с предшественниками.

Новые модели также получили улучшения в оперативной памяти и хранилище. Оперативная память начинается от 24 ГБ, что больше, чем в предыдущих моделях, а максимальный объем увеличился до 128 ГБ. Емкость хранилища по-прежнему может достигать 8 ТБ.

Apple также добавила в новые MacBook Pro порты Thunderbolt 5, которые удваивают скорость передачи данных до 120 Гбит/с. Кроме того, ноутбуки поддерживают новейшие стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Впервые Apple предложила экраны с нанотекстурой, которые уже используются в iMac. Экраны Liquid Retina XDR обеспечивают высокое качество изображения, с разрешением 3024 x 1964 пикселей для 14,2-дюймовой модели и 3456 x 2234 пикселей для 16,2-дюймовой.