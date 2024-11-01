Илон Маск активизировал поддержку Дональда Трампа через свою социальную платформу X, вложив значительные средства в распространение теорий заговора и непроверенной информации в преддверии выборов в США

Илон Маск, через свою социальную платформу X, вложил свыше 120 миллионов долларов в поддержку кампании Дональда Трампа. На платформе было создано сообщество под названием Election Integrity Community, которое занимается публикацией и распространением неподтвержденных и спорных сообщений, в основном с про-Трамповской направленностью.

В числе распространенных материалов оказалось видео, на котором человек вносит большое количество бюллетеней в избирательный участок. Это видео смотрели более 7 миллионов раз. Однако журналисты выяснили, что на видео запечатлен Чарльз Нарциссо, давний сотрудник почтовой службы, который осуществлял стандартную доставку бюллетеней.

Сообщество " Election Integrity Community " на платформе X собрало более 50 000 участников, что усиливает опасения относительно его влияния на общественное мнение в период выборов. Эта активность вызывает тревогу среди наблюдателей, поскольку она может искажать представление о честности и прозрачности выборов.