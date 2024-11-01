Индонезия остановила продажи смартфонов Google Pixel и недавно выпущенных iPhone 16.

Индонезия приостановила продажи смартфонов Google Pixel и iPhone 16. Это решение принято из-за несоответствия устройств местным требованиям содержания компонентов. В стране действует правило: в каждом смартфоне должно быть не менее 40% деталей и программного обеспечения местного производства.

Такая политика направлена на поддержку национальной экономики. Она стимулирует иностранные компании вкладываться в местное производство и инновации. Сейчас Google и Apple должны получить специальный сертификат, который подтверждает соответствие их продукции требованиям Индонезии, чтобы возобновить продажи.

Компании, которые уже адаптировались к этим требованиям, например Samsung и Xiaomi, успешно продолжают работать на индонезийском рынке. Они построили заводы и начали производство на месте. Apple пошла другим путем — открыла академии для разработчиков, чтобы поддержать обучение и развитие локальных специалистов.

Индонезия использует свои законы для стимулирования технологического и экономического развития страны. Запрет на продажи касается только новых моделей смартфонов, которые не удовлетворяют нормам местного содержания.