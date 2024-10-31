Рамзан Кадыров сообщил о нанесении ответного удара по генштабу ВСУ в Киеве после атаки на университет спецназа в Гудермесе

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о нанесении ответных ударов по столице Украины. Эти действия стали реакцией на атаку дронов на территорию Российского университета спецназа в Гудермесе. По словам Кадырова, российские войска использовали дроны-камикадзе типа "Герань" для удара по зданию управления беспилотными системами в Киеве, откуда, как утверждается, и происходило управление дроном, атаковавшим чеченский город.

Ранним утром, вскоре после атаки в Гудермесе, Кадыров предупредил, что ответ будет быстрым и суровым. Следующий день подтвердил его слова: удары были нанесены в 4:00 и 5:30 утра по генштабу ВСУ. Кадыров подчеркнул, что действия были направлены на объекты, имеющие прямое отношение к операции в Гудермесе.

В результате инцидента на территории университета спецназа в Гудермесе была повреждена крыша одного из зданий, но, к счастью, обошлось без жертв и серьезных разрушений. Работа учебного заведения продолжается в обычном режиме, в то время как следственные органы занимаются поиском виновных в атаке.