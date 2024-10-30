На «Уралвагонзаводе» заметили редкую модификацию танка Т-90А 2006 года

На «Уралвагонзаводе» обнаружена уникальная версия боевого танка Т-90А 2006 года выпуска. Эта модификация оснащена многоканальным прицелом «Эсса», основанным на французском тепловизионном датчике Catherine-FC. Данный прицел позволяет выявлять танки и бронетехнику противника на дистанции до 4,3 км, что значительно усиливает эффективность танка в бою.

Кроме высокоточного прицела, танк Т-90А оснащён орудием 2А46М-5, адаптированным под бронебойные снаряды ЗБМ60 «Свинец-2». Это обеспечивает высокую пробивную силу и эффективность при столкновениях с бронетехникой противника, что делает Т-90А мощной боевой единицей, способной эффективно решать задачи на поле боя.

Судя по всему, данный танк сейчас проходит восстановление или модернизацию, включая установку комплекса активной защиты «Арена-М». После модернизации, которая повысит её способность выдерживать современные угрозы, такие как противотанковые ракеты и гранатомёты, машина будет готова к отправке в действующие войска.

Также модернизацию проходят и более ранние модели танков, такие как Т-90А 2004 года и Т-72БА. Их дорабатывают до уровня Т-90М «Прорыв-3», что включает в себя замену систем, обновление брони и установку новой электроники, делая их более эффективными и современными.