В ходе испытаний новинки стрельба из АК-74М по бронеплитам, установленным в 100 и 150 метрах от стрелка.

Российские специалисты разработали новый патрон для стрелкового оружия, который обладает улучшенными бронепробивными характеристиками. Экспериментальные исследования показали, что новый боеприпас значительно превосходит стандартный патрон в плане эффективности при стрельбе по бронеплитам. Разработка использует экологически чистые материалы, что делает её более безопасной для окружающей среды.

Новый патрон был протестирован в стандартном 5,45-мм калибре. Стрельба проводилась из автомата АК-74М на расстояниях 100 и 150 метров. Сравнение велось между стандартным и новым экспериментальным патронами. Результаты оказались впечатляющими: на дистанции 100 метров эффективность нового патрона составила 100%, в то время как стандартный патрон показал лишь 80%. На расстоянии 150 метров новый патрон смог пробить бронеплиту в 60% случаев, тогда как стандартный патрон на этой дистанции оказался неэффективен.

Такие результаты демонстрируют, что новый боеприпас может значительно повысить боевую эффективность стрелкового оружия. Это особенно важно в условиях, когда противник может использовать бронежилеты и защитные средства. Повышенная бронепробиваемость позволит солдатам более уверенно поражать защищённые цели, снижая риски на поле боя.

Разработчики также подчеркнули, что в составе нового патрона используются экологически безопасные компоненты. Это делает боеприпас более "зелёным", что важно в условиях современных стандартов безопасности и экологии. Новый патрон уже получил патент, и дальнейшие испытания подтвердили его улучшенные характеристики.