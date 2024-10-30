Российская армия активно использует инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Эта техника позволяет заминировать территорию противоборствующей стороны без прямого контакта, что делает её крайне эффективной и безопасной для использования в сложных боевых условиях. Система работает по принципу, схожему с реактивными системами залпового огня (РСЗО), обеспечивая точное и быстрое покрытие больших площадей минами.
ИСДМ "Земледелие" обладает дальнобойностью, которая позволяет организовывать минные заграждения даже на значительном расстоянии. Один залп этой системы способен заминировать площадь размером в несколько футбольных полей всего за несколько минут. Благодаря этому российские военные могут создавать мощные преграды, не приближаясь к зоне обстрела.
Организация минных заграждений в тылу противоборствующей стороны помогает затруднить передвижение и сорвать ротацию войск. Это дает значительное преимущество на поле боя,. Одновременно с этим, риск для экипажей, управляющих системой, минимален, так как им не нужно подходить к ЛБС.
Ростех также отметил, что мины, используемые в системе "Земледелие", могут быть деактивированы или самоликвидированы в заданное время. Это снижает вероятность случайных подрывов на собственных минах и значительно упрощает разминирование территории по окончании боевых действий. Такая функциональность делает систему "Земледелие" не только эффективным, но и относительно безопасным инструментом на поле боя.