Российская армия использует систему дистанционного минирования "Земледелие" для создания минных заграждений.

Российская армия активно использует инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Эта техника позволяет заминировать территорию противоборствующей стороны без прямого контакта, что делает её крайне эффективной и безопасной для использования в сложных боевых условиях. Система работает по принципу, схожему с реактивными системами залпового огня (РСЗО), обеспечивая точное и быстрое покрытие больших площадей минами.

ИСДМ "Земледелие" обладает дальнобойностью, которая позволяет организовывать минные заграждения даже на значительном расстоянии. Один залп этой системы способен заминировать площадь размером в несколько футбольных полей всего за несколько минут. Благодаря этому российские военные могут создавать мощные преграды, не приближаясь к зоне обстрела.

Организация минных заграждений в тылу противоборствующей стороны помогает затруднить передвижение и сорвать ротацию войск. Это дает значительное преимущество на поле боя,. Одновременно с этим, риск для экипажей, управляющих системой, минимален, так как им не нужно подходить к ЛБС.

Ростех также отметил, что мины, используемые в системе "Земледелие", могут быть деактивированы или самоликвидированы в заданное время. Это снижает вероятность случайных подрывов на собственных минах и значительно упрощает разминирование территории по окончании боевых действий. Такая функциональность делает систему "Земледелие" не только эффективным, но и относительно безопасным инструментом на поле боя.