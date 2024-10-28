Российские военные получили редкий бронетранспортер 502ТБ "Алтаец", который планировался как замена МТ-ЛБ в 90-е, но так и не пошёл в серию из-за проблем с компоновкой

Созданный на основе компонентов БМП-3 и предназначенный для замены устаревшей МТ-ЛБ, "Алтаец" так и не вошел в широкое производство после испытаний и ограничился серией из нескольких прототипов.

Долгие годы "Алтаец" пребывал на хранении, оставаясь в тени научно-исследовательских институтов, пока неожиданно не появился на передовой. Это свидетельствует о возобновлении интереса к этой модели в свете современных военных вызовов. Прототипы, обладающие высокой степенью бронирования и надежными компонентами, стали ценным активом на поле боя благодаря возможности быстрого переброса в зоны боевых действий.

"Алтаец" отличался прочной стальной конструкцией и использовал шасси КШМ "Поток-4(1)", что делало его весьма устойчивым на поле боя. Однако из-за сложностей с внутренней компоновкой и ограничениями по размещению десанта машина так и не была реализована в полном объеме.

Техника теперь используется не только для транспортировки личного состава, но и для выполнения специфических задач, подчеркивая его полезность в условиях, где каждый ресурс на счету.