Huawei заняла лидирующие позиции на рынке складных телефонов в Китае благодаря запуску нового тройного складного смартфона Mate XT, который обеспечил компании 41% рыночной доли.

В третьем квартале 2024 года Huawei стала лидером на рынке складных смартфонов в Китае. Компания завоевала первое место благодаря своему новому устройству — Mate XT. Это первый в мире тройной складной смартфон.

Mate XT отличается уникальной Z-образной конструкцией с тремя складывающимися экранами. С момента запуска этой модели Huawei захватила 41% рынка.

На втором месте оказалась компания Honor с долей в 21.9%. Honor показывает хорошие результаты в категориях горизонтально складывающихся и «раскладушек».

Xiaomi возвращается в тройку лидеров, заняв третье место с долей 17.2%. Это первый раз с второго квартала 2021 года, когда Xiaomi входит в топ-3 благодаря новой версии их устройства Mix Fold.

Samsung, хотя и является крупным игроком на глобальном рынке складных телефонов, в Китае занимает только четвертое место с долей в 7.7%. Vivo замыкает пятерку лидеров, выделяясь в категории горизонтальных складных телефонов.

Общий объем поставок складных телефонов в Китае в третьем квартале составил около 2.23 миллиона единиц, что больше, чем прежде. Однако, как отмечает IDC, темпы роста замедлились по сравнению с предыдущими восьмью кварталами.