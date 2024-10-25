Xiaomi прекратила поддержку новых устройств, включая Xiaomi Pad 5 и Redmi Note 11 Pro, которые больше не будут получать обновления программного обеспечения

Компания Xiaomi обновила список устройств, которые снимаются с производства (EoL), и прекращает поддержку программного обеспечения для нескольких моделей. В этот список вошли как смартфоны, так и планшеты под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. Одной из наиболее заметных новинок в списке стал планшет Xiaomi Pad 5, который перестанет получать обновления в различных регионах, включая Европу и Россию.

Также в перечень неподдерживаемых устройств попали модели Redmi Note 11 Pro и Pro+, что вызывает вопросы о том, является ли это ошибкой. Тем не менее, пользователи этих смартфонов теперь не будут получать обновления программного обеспечения. В список также вошли Redmi 10 2022 и Redmi Note 10 JE, а также Poco X3 GT, поддержка которого в Индонезии также прекращается.

Устройства, снятые с производства, больше не будут получать обновления MIUI или HyperOS, а также критически важные патчи безопасности Android. Это создает риски для пользователей, поскольку уязвимости могут быть использованы злоумышленниками для доступа к личным данным и установки вредоносного ПО.

Для пользователей, чьи устройства находятся в списке EoL, наилучшим вариантом будет обновление до нового устройства. Однако, если это невозможно, можно рассмотреть установку пользовательских прошивок на базе Android, что поможет сохранить функциональность старого устройства.