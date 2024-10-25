Россия сталкивается с проблемами в производстве истребителей Су-57 из-за западных санкций.

Россия испытывает некоторые трудности с истребителями Су-57 из-за китайских комплектующих. Западные санкции ограничили доступ к важным элементам, необходимым для их производства. Это заставило страну искать альтернативы, что сказалось на надежности самолетов.

Ранее доступные компоненты, такие как PLR7 60-12 и EA-PS 3150, стали труднодоступными. Эти детали отвечают за навигацию и связь Су-57. Теперь Россия вынуждена закупать аналогичные элементы в Китае, что приводит к росту затрат и задержкам в производстве.

Внедрение китайских технологий в Су-57 несет в себе риски. Комплектующие из Китая могут быть менее качественными, чем западные. Возможны скрытые уязвимости, которые могут быть использованы для шпионажа или кибератак. Это поднимает вопросы о безопасности и надежности новых истребителей.

Ситуация с Су-57 подчеркивает, как санкции могут негативно влиять на оборонные проекты. На фоне мировых изменений, России необходимо пересмотреть стратегию производства и взаимодействия с зарубежными поставщиками.