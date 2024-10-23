Роскомнадзор планирует законодательно ограничить продажу активных SIM-карт на интернет-площадках лицами, не являющимися уполномоченными операторами.





В ближайшем будущем Роскомнадзор может ввести новые правила для продажи SIM-карт через интернет-маркетплейсы. Инициатива касается запрета распространения активных SIM-карт лицами, не имеющими официального статуса представителей операторов.

Олег Терляков, заместитель главы ведомства, объяснил, что такие меры направлены на предотвращение мошенничества, связанного с использованием SIM-боксов и виртуальных АТС для совершения преступлений.

Проблема усугубляется тем, что мошенники через SIM-банки могут осуществлять до 30 миллионов звонков в сутки, что делает слежение за ними особенно сложным.

По мнению Терлякова, нововведения помогут контролировать такие активности, а также установить ответственность для владельцев виртуальных АТС за передачу неидентифицированных вызовов.