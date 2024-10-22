Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении.

В рамках укрепления обороноспособности России автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении. Эти мероприятия направлены на отработку навыков маневренных действий и повышение готовности личного состава к выполнению задач в полевых условиях.

В ходе патрулирования расчетам предстоит совершить марши на расстояние до 100 километров. Это позволяет не только проверить технические характеристики систем, но и отработать навыки маскировки и инженерного оборудования полевых позиций. Ключевым аспектом подготовки является умение личного состава адаптироваться к меняющимся условиям на местности и быстро реагировать на возможные угрозы.

Кроме стандартных маневров, в учениях запланированы действия по противодействию диверсионно-разведывательным группам. Это требует высокой координации и бдительности от ракетчиков, что позволяет эффективно защищать свои позиции и обеспечить безопасность в условиях потенциальной угрозы.

Ракетный комплекс «Ярс» представляет собой важную составляющую ядерной триады России и играет ключевую роль в системе стратегического сдерживания. Оснащенный современными технологиями, комплекс способен не только эффективно доставлять ядерные боеприпасы, но и проводить маневры для уклонения от противоракетной обороны.



