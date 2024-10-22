Российская армия получила бронеавтомобиль ЛСТС-1944, оснащенный радиолокационной станцией, которая позволяет эффективно обнаруживать цели.

Российские военные получили на вооружение бронеавтомобиль ЛСТС-1944, который теперь активно используется на передовой. Это легкое транспортное средство оснащено многофункциональной радиолокационной станцией кругового обзора «Репейник». С помощью этой станции можно обнаруживать цели с небольшой отражающей поверхностью на расстоянии до 2700 метров.

ЛСТС-1944 может использоваться как в боевом, так и в стрельбовом режиме, что делает его универсальным инструментом для комплексов радиоэлектронной борьбы. Он совместим с различными зенитными пулеметами и автоматами, что позволяет эффективно защищать позицию и обеспечивать поддержку пехоты.

Этот бронеавтомобиль также имеет дизельный двигатель мощностью 150 л.с., который обеспечивает запас хода до 500 километров. Такая автономность критически важна, особенно в условиях, когда доступ к логистическим маршрутам ограничен. Это позволяет войскам оставаться мобильными и выполнять задачи более эффективно.

Совсем недавно был замечен еще один легкий бронеавтомобиль — «Сармат-3», который также предназначен для использования в зоне специальной военной операции. Он разработан на базе багги и весит всего 3,5 тонны. Как и ЛСТС-1944, «Сармат-3» имеет мощный дизельный двигатель и возможность быстрой транспортировки на вертолете Ми-8.



