Концерн «Калашников» запустил автоматическую линию травления на оружейном производстве.

Концерн «Калашников» объявил о запуске автоматической линии травления на своем оружейном производстве. Эта новая линия обеспечит высококачественную химическую обработку металлических изделий, что существенно улучшит их характеристики.

По данным пресс-службы концерна, новое оборудование обладает повышенным уровнем безопасности, так как операторы не контактируют с химическими веществами. Это снижает риск для работников и повышает общую безопасность производственного процесса.

Линия травления включает в себя множество ванн для электрохимической обработки, что позволяет значительно сократить вредные выбросы и расход воды, а также повысить энергоэффективность процесса. Эти улучшения способствуют не только качеству продукции, но и соблюдению экологических стандартов.

Стоит отметить, что в июле этого года на заводе также была успешно запущена линия гальванической обработки металлов. Это оборудование позволяет улучшить прочность деталей путем напыления кадмия и цинка, что делает изделия более устойчивыми к коррозии.