Россия предлагает разработать единый платежный механизм для стран БРИКС. Это позволит проводить трансакции на цифровых платформах, управляемых центральными банками. Ожидается, что такая система сможет сократить время на переводы с дней до секунд и значительно снизить транзакционные издержки. С помощью новой платформы участники смогут обходить необходимость проводить операции через американские банки, которые контролируют финансовые потоки и могут блокировать переводы.
Но создание такой системы — это не просто вопрос технологий. Это настоящая война с финансовыми порядками, установленными США. В настоящее время все международные расчеты зависят от доллара, и американские власти используют это как инструмент давления на другие страны.
Однако, несмотря на амбициозные планы, у новой платежной системы БРИКС уже есть потенциальные проблемы. Аналитики предрекают сложности с ликвидностью и необходимость значительных субсидий со стороны государств-участников. Необходимость согласования сложных правил для обеспечения безопасности расчетов также ставит под сомнение возможность успешного функционирования системы.
Тем не менее, экс-вице-президент Нового банка развития БРИКС уже призвал к расширению операций в национальных валютах и созданию альтернативы SWIFT. Это могло бы стать серьезным шагом к усилению позиций стран БРИКС на международной арене.
Многие говорят о возможности создания единой валюты БРИКС, которая могла бы облегчить расчеты между странами-участницами. Если такая валюта будет введена, это может изменить всю динамику мировой экономики. Кроме того, лидеры стран БРИКС уже обсуждают создание цифровой валюты, которая стала бы основой для будущих трансакций.