Она упростит трансакции между участниками и уменьшит влияние США на международные финансы





Россия предлагает разработать единый платежный механизм для стран БРИКС. Это позволит проводить трансакции на цифровых платформах, управляемых центральными банками. Ожидается, что такая система сможет сократить время на переводы с дней до секунд и значительно снизить транзакционные издержки. С помощью новой платформы участники смогут обходить необходимость проводить операции через американские банки, которые контролируют финансовые потоки и могут блокировать переводы.

Но создание такой системы — это не просто вопрос технологий. Это настоящая война с финансовыми порядками, установленными США. В настоящее время все международные расчеты зависят от доллара, и американские власти используют это как инструмент давления на другие страны.

Однако, несмотря на амбициозные планы, у новой платежной системы БРИКС уже есть потенциальные проблемы. Аналитики предрекают сложности с ликвидностью и необходимость значительных субсидий со стороны государств-участников. Необходимость согласования сложных правил для обеспечения безопасности расчетов также ставит под сомнение возможность успешного функционирования системы.

Тем не менее, экс-вице-президент Нового банка развития БРИКС уже призвал к расширению операций в национальных валютах и созданию альтернативы SWIFT. Это могло бы стать серьезным шагом к усилению позиций стран БРИКС на международной арене.

Многие говорят о возможности создания единой валюты БРИКС, которая могла бы облегчить расчеты между странами-участницами. Если такая валюта будет введена, это может изменить всю динамику мировой экономики. Кроме того, лидеры стран БРИКС уже обсуждают создание цифровой валюты, которая стала бы основой для будущих трансакций.