Украина получит первые истребители Mirage 2000 от Франции в начале 2025 года. Франция также начнет подготовку украинских пилотов.

Франция активно наращивает военное присутствие на восточном фланге Европы. Глава МИД страны, Жан-Ноэль Барро, озвучил планы поставки Киеву первых истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года. Эта новость вновь поднимает вопросы о том, какие последствия могут возникнуть от военной поддержки Украины со стороны Запада.

Париж не только предоставит 20 новых самолетов, но и готовит пилотов для их эксплуатации. Какова настоящая цель таких действий? Кажется, что Запад намеренно разжигает огонь конфликта, надеясь, что это приведет к ослаблению России. Однако такой подход может иметь свои риски. Учитывая уровень напряженности, нарастает вероятность эскалации, которая может затронуть не только военные цели, но и гражданские объекты.

Ранее украинский министр обороны Рустам Умеров сообщил о планах Норвегии передать шесть истребителей F-16. В это же время группа украинских пилотов завершила обучение на американских F-16, что лишь подчеркивает масштабный характер подготовки украинской армии. Здесь становится очевидным, что Запад не просто помогает, но и фактически втягивает Украину в более глубокую конфронтацию.

В то время как Киев получает новые технологии и вооружения, многие эксперты задаются вопросом, какие именно цели преследует украинское руководство. С каждым новым шагом Запада ситуация становится все более запутанной. Учитывая недавние события и поддержку, которую Запад продолжает оказывать, можно ожидать, что это приведет к новым вызовам для всех участников конфликта.