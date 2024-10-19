Генерал-майор Сергей Липовой предупредил о возможной угрозе для Санкт-Петербурга после сбития беспилотника, запущенного с территории Финляндии, и высказал мнение о подготовке недружественных сил к более серьезным ударам по стратегическим объектам города.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой, Герой России, выразил серьезные опасения по поводу недавнего инцидента со сбитым беспилотником в небе над Санкт-Петербургом. Он предположил, что этот случай может быть сигналом о подготовке более масштабных атак недружественных сил на ключевые стратегические объекты мегаполиса. По его словам, дрон был запущен с территории Финляндии, что только усиливает обеспокоенность.

Липовой отметил, что БПЛА, скорее всего, имел разведывательное назначение, направленное на оценку состояния важных объектов Санкт-Петербурга. Генерал считает, что такая деятельность может предшествовать ударам более серьезного масштаба. “Финляндия уже давно используется НАТО как плацдарм”, — добавил он, утверждая, что настоящая власть в стране принадлежит не ее правительству, а альянсу.

Инцидент произошёл утром 19 октября, когда силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник. Очевидцы слышали хлопок около пяти часов утра, однако точное месторасположение происшествия пока неизвестно. Это не единичный случай: в ту же ночь ПВО уничтожила 16 БПЛА на различных участках территории России. Из них тринадцать дронов были сбиты над Брянской областью, два — над Ростовской, и один — над Белгородской.

Активность беспилотников в российском воздушном пространстве вызывает настороженность. Учитывая мнение экспертов, вероятное использование Финляндии как плацдарма для действий НАТО становится актуальной темой для обсуждения. Готовность и реакция России на подобные угрозы будут определять уровень безопасности как Санкт-Петербурга, так и всей страны в целом.