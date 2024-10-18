Концерн «Калашников» начал испытания боевых электромотоциклов на приграничных участках фронта.

Концерн «Калашников» приступил к тестированию боевых электромотоциклов (БМЭ) в условиях приближенных к боевым действиям. Новые образцы техники будут отправлены в приграничные зоны для проведения испытаний, чтобы оценить их эффективность в решении специальных задач на фронте.

Электрические мотоциклы, созданные «Калашниковым», обладают рядом уникальных преимуществ. Одним из главных факторов, выделяющих эту технику, является отсутствие теплового излучения и крайне низкий уровень шума, что делает мотоциклы практически невидимыми для тепловизоров и сложными для обнаружения противником. Это важное качество, особенно в условиях, где разведка и скрытные операции играют ключевую роль.

Испытания БМЭ будут проводиться небольшими партиями, с акцентом на различные модели, каждая из которых разработана для выполнения конкретных задач. Основными направлениями использования электромотоциклов станут разведывательные операции, рейды и поисковые миссии. Конструкция мотоциклов отличается повышенной прочностью, а система охлаждения была усовершенствована для максимальной надежности в условиях интенсивных нагрузок. Мобильность, маневренность и хорошая проходимость позволяют БМЭ успешно работать в сложной местности.

Эти боевые электромотоциклы — шаг в будущее военной техники. По мере того как испытания продолжатся, «Калашников» планирует наращивать производство и применение БМЭ в зоне боевых действий.