Зенитный ракетный комплекс «Оса» показывает высокую эффективность в борьбе с беспилотниками.

Зенитный ракетный комплекс «Оса» вновь демонстрирует свою эффективность в современных боевых условиях. На передовой российские военные сообщили об успешном уничтожении двух разведывательных дронов ВСУ одним из расчетов «Оса-АКМ». Это событие подчеркивает важность ЗРК в борьбе с беспилотниками, которые все чаще используются в современных конфликтах.

«Оса» была разработана для защиты от различных воздушных угроз, и её характеристики позволяют успешно работать не только против крупных целей, но и против маломощных дронов, таких как «Фурия» и «Лелека». Эти маленькие аппараты могут наносить существенный урон, собирая разведывательную информацию и целясь в ключевые объекты. Поэтому, как показывает практика, наличие эффективной системы противодействия таким угрозам критично.

Комплекс может обнаруживать дроны на расстоянии более 10 километров, что дает возможность оперативно реагировать на угрозу. Расчеты «Оса» играют ключевую роль в защите командных пунктов и артиллерийских позиций, обеспечивая прикрытие и создавая условия для эффективной работы боевых единиц.

Стоит отметить, что в условиях, когда дроны становятся все более распространенными на полях сражений, надежная защита от них становится жизненно важной. Эффективность «Оса» в борьбе с БПЛА подчеркивает необходимость дальнейшего развития и модернизации подобных систем.