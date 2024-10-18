Самоходное орудие «Нона-СВК» активно используется российскими войсками для поражения различных целей.

Эта система предназначена для поражения различных целей, таких как живые силы, огневые точки и легкобронированная техника. Она успешно справляется с задачами в ближней тактической зоне.

«Нона-СВК» основана на шасси БТР-80, что обеспечивает ей высокую подвижность и защиту. Башня орудия имеет уникальную конструкцию, сочетающую в себе функции гаубицы и миномета. Это позволяет использовать как специальные снаряды, так и стандартные 120-мм мины. Пневматический досылатель и комбинированный затвор увеличивают эффективность стрельбы.

Самоходное орудие имеет массу 14,5 тонн в боевом положении. Оно может стрелять осколочно-фугасными снарядами на расстояние до 8,8 километра и осколочно-фугасными минами на 7,1 километра. Скорострельность достигает 10 выстрелов в минуту, а боезапас составляет 30 выстрелов, что позволяет долго поддерживать огневую активность.

С помощью беспилотных летательных аппаратов операторы контролируют процесс поражения целей. Это значительно повышает точность огня и позволяет быстро корректировать огневые действия.

«Нона-СВК» доказала свою эффективность на поле боя. Благодаря своей мобильности, точности и надежности, она становится важным элементом артиллерийских подразделений российских вооруженных сил.