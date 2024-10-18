ПТРК «Фагот» модернизирован с тепловизионной насадкой «Смуглянка», что позволяет обнаруживать танки на расстоянии до 4 км.

Российские военные усиливают свои противотанковые возможности с помощью модернизированного ПТРК «Фагот». Этот комплекс теперь оснащён тепловизионной насадкой «Смуглянка», что значительно улучшает его эффективность на поле боя. С её помощью можно обнаружить танки на расстоянии до 4 километров.

Модернизация «Фагота» включает дистанционное управление, что позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии до 100 метров от пусковых установок. Это увеличивает шансы выживания оператора в боевых условиях. Пульт управления может работать до 10 часов, что делает его надёжным инструментом в длительных операциях.

Система способна управлять тремя пусковыми установками одновременно. Время непрерывной работы тепловизионной насадки достигает 14 часов. Это означает, что комплекс может долго находиться в боевой готовности, что важно для противодействия современным танкам, таким как Abrams и Leopard.

ПТРК «Фагот» остаётся важным элементом вооружения, позволяя российским войскам эффективно поражать стационарные и движущиеся цели. Благодаря новым технологиям, он станет ещё более опасным, обеспечивая более высокую точность и дальность обнаружения.