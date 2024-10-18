Российская крылатая ракета Х-69 представляет собой многофункциональное высокоточное оружие, способное поражать цели на расстоянии до 290 км.

Россия представила новое поколение крылатых ракет — Х-69. Эта высокоточная ракета способна поражать цели на расстоянии до 290 км, не оставляя шансов для любой наземной инфраструктуры. Воздушно-космические силы уже активно применяют её в боевых условиях. Х-69 может конкурировать с западными аналогами, такими как JASSM, Storm Shadow и Taurus.

Главная особенность ракеты — её малозаметность и высокая точность. Она разработана для поражения неподвижных целей, которые сложно обнаружить с помощью инфракрасных, радиолокационных и оптических систем. Наведение происходит по заранее известным координатам, а маршрут полета программируется перед запуском. Летя на низкой высоте, ракета остаётся почти невидимой для систем ПВО. Её можно размещать как на внешних точках подвески самолета, так и внутри фюзеляжа.

Ракета весит 770 кг, при этом боевая часть может быть проникающей или кассетной, массой от 310 до 330 кг. Её скорость варьируется от 750 до 1 000 км/ч, а система наведения использует инерциальную и спутниковую технологии. Благодаря гибкости настройки полетных заданий, Х-69 способна поражать несколько целей одновременно, что делает её ещё более опасной на поле боя.

Х-69 демонстрирует технологический прорыв в российской военной авиации, особенно с учётом её незаметности и возможности точных ударов по защищённым объектам.