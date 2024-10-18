Учёные из Новосибирска создали уникальные повязки на основе модифицированного хитозана

Новосибирские учёные представили инновационные медицинские повязки, созданные из специально модифицированного хитозана, который извлекают из хитина ракообразных. Этот новый материал, по словам Екатерины Литвиновой, руководителя исследовательской группы, обладает уникальными антисептическими свойствами и способствует ускоренному восстановлению тканей, что делает его непохожим на другие известные продукты.

Повязки имеют пористую структуру, схожую с губкой, что позволяет им не только надёжно прилегать к ране, но и равномерно распределять лекарственные вещества по мере необходимости, улучшая лечение сложных и глубоких ран. Это отличает их от традиционных хитозановых повязок, которые чаще всего используются лишь как добавка.

Кроме того, новые повязки способствуют не только заживлению, но и активно помогают в остановке кровотечений и ускоряют процесс регенерации тканей. Благодаря этому они найдут своё применение не только в лечении обычных ран, но и в стоматологии, например, при установке имплантов, где важно минимизировать риск инфекций и ускорить заживление тканей.

Эти повязки также легки в хранении и использовании в условиях, когда нужно быстро оказать помощь, что делает их идеальным выбором для экстренных медицинских ситуаций.