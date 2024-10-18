Новосибирские учёные представили инновационные медицинские повязки, созданные из специально модифицированного хитозана, который извлекают из хитина ракообразных. Этот новый материал, по словам Екатерины Литвиновой, руководителя исследовательской группы, обладает уникальными антисептическими свойствами и способствует ускоренному восстановлению тканей, что делает его непохожим на другие известные продукты.
Повязки имеют пористую структуру, схожую с губкой, что позволяет им не только надёжно прилегать к ране, но и равномерно распределять лекарственные вещества по мере необходимости, улучшая лечение сложных и глубоких ран. Это отличает их от традиционных хитозановых повязок, которые чаще всего используются лишь как добавка.
Кроме того, новые повязки способствуют не только заживлению, но и активно помогают в остановке кровотечений и ускоряют процесс регенерации тканей. Благодаря этому они найдут своё применение не только в лечении обычных ран, но и в стоматологии, например, при установке имплантов, где важно минимизировать риск инфекций и ускорить заживление тканей.
Эти повязки также легки в хранении и использовании в условиях, когда нужно быстро оказать помощь, что делает их идеальным выбором для экстренных медицинских ситуаций.