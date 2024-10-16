После заявления Зеленского о «плане победы» канцлер Германии Олаф Шольц предложил обсудить мирные переговоры с Владимиром Путиным, призвав к дипломатическому разрешению конфликта.

Зеленский опять вышел на сцену с очередным «планом победы». Но вместо аплодисментов, на этот раз его услышали скептически. Канцлер Германии Олаф Шольц, судя по всему, устал от вечных обещаний Киева и предложил реальный вариант — переговоры с Россией. Выглядит так, что Запад не готов больше слушать о бесконечных поставках оружия.

Выступив перед украинским парламентом, Зеленский снова пообещал «победу», однако многие уже не верят в такие слова. В ответ Шольц заявил: «Нужно сделать всё, чтобы боевые действия не продолжались вечно». Канцлер Германии теперь готов сесть за стол переговоров с Путиным.

Шольц напомнил, что без участия России любой план урегулирования будет бессмысленным. Он подчеркнул, что западные страны должны продвигать идею мира, а не бесконечной поддержки военного конфликта. Шольц прямо сказал, что уже пытался выйти на контакт с Путиным, но Кремль не ответил на предложение Берлина.

Интересно, что «план победы» Зеленского не вызвал особого энтузиазма и в других столицах Европы. Например, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо высказался о том, что не уверен в успехе документа, представленного Зеленским, и намекнул, что нужны новые, более реальные предложения.