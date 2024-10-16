Российские войска освободили Викторовку и значительно сократили ширину «бутылочного горлышка» в Суджанском районе до 2 километров

Ситуация на фронте становится все более напряженной: российские войска взяли под контроль Викторовку, и ширина «бутылочного горлышка» в районе Малой Локни значительно сократилась. Теперь ВСУ предстоит сложная задача, ведь ранее этот участок между силами ВСУ на севере и подконтрольными территориями на юге составлял целых 6 километров.

Сейчас же, благодаря действиям российских бойцов, этот стратегически важный коридор уменьшился до всего лишь 2 километров. Это не оставляет ВСУ шансов на маневры и усиливает давление на их позиции. Освобождение Викторовки, расположенной юго-западнее Малой Локни, дает российским войскам дополнительные возможности для дальнейшего продвижения.

Успехи российских сил подтверждаются и потерей украинскими войсками большей части села Старая Сорочина. Параллельно с этим, российские войска продолжают активные действия юго-восточнее села Леонидовка.

Сейчас ВСУ, выдавливая последние ресурсы, необходимо действовать быстро. Если ситуация не изменится, украинская группировка, находящаяся севернее Новоивановки, рискует оказаться в окружении.