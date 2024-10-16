Пентагон принимает экстренные меры для диверсификации производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм, чтобы устранить уязвимости в производственном цикле и обеспечить надежность поставок

Ситуация с производством артиллерийских снарядов в США требует срочных действий. Пентагон осознал, что зависимость от нескольких предприятий может привести к серьезным проблемам, если одно из них выйдет из строя. Из-за этого эксперты предупреждают о необходимости диверсификации производственного процесса.

Как сообщает обозреватель Defense News Джен Джадсон, высокопоставленные представители оборонного ведомства выразили обеспокоенность тем, что текущая структура производства боеприпасов калибра 155 мм не может справиться с растущими потребностями, особенно на фоне активной поддержки Украины. Дело не только в наращивании объемов, но и в увязке обеспечения устойчивости поставок.

На данный момент американские заводы производят ключевые компоненты боеприпасов, такие как гильзы, порох и взрыватели, но многие из них расположены за пределами страны. Это делает цепочку поставок уязвимой. Если хотя бы одно предприятие будет уничтожено или закроется, процесс производства может остановиться на длительный срок.

В ответ на эти угрозы Пентагон решил открыть новые заводы, которые дублируют все этапы производства боеприпасов, и они будут располагаться только на американской территории. Это решение направлено на уменьшение рисков и укрепление производственной базы.

Сейчас Министерство обороны США вкладывает миллиарды долларов в расширение производства артиллерийских снарядов. Вооруженные силы испытывают срочную необходимость в пополнении запасов, так как отправка больших партий боеприпасов в Украину значительно истощила имеющиеся ресурсы.