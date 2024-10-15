Российские десантники активно используют артиллерию «Гиацинт-Б» на Ореховском направлении, демонстрируя эффективность и точность в уничтожении артиллерийских позиций и складов боеприпасов ВСУ.

На Ореховском направлении Запорожской области российские десантные войска активно применяют артиллерийские гаубицы «Гиацинт-Б», демонстрируя высокую эффективность в боевых действиях.

Официальные источники в Министерстве обороны РФ сообщили о значительных успехах в операциях, включая уничтожение склада боеприпасов и нейтрализацию артиллерийских установок ВСУ.

Командир артиллерийского расчета, известный под позывным «Саратов», отметил важность межведомственного сотрудничества и использование беспилотных летательных аппаратов для корректировки огня, что позволило увеличить точность и эффективность ударов.

Особенно отмечается участие добровольцев с разнообразным профессиональным опытом, включая геодезистов, что способствует улучшению результатов артиллерийских расчетов.

Действия российских войск на этом направлении подчеркивают стратегическую важность артиллерии в текущих военных операциях и их способность влиять на исход боевых действий на значительном удалении.