Восьмивагонный скоростной электропоезд «Финист» успешно прошел все необходимые испытания и готов к серийному производству.

Электропоезд «Финист» модели ЭС104 успешно завершил серию испытаний и получил одобрение к началу серийного выпуска. Тесты включали проверку тяговых и энергетических характеристик, а также тормозной системы. Особое внимание было уделено комфорту в салоне: уровню шума, вибрациям и санитарно-химическим параметрам.

Испытания подтвердили, что «Финист» соответствует высоким стандартам безопасности и комфорта для пассажиров. По результатам проверок, поезд обеспечивает тихое и мягкое движение на больших скоростях благодаря современным технологиям в области тягового оборудования.

Олег Спаи, генеральный директор завода «Уральские локомотивы», сообщил, что после получения необходимых сертификатов начнется серийное производство поезда. Завод готов к быстрому налаживанию выпуска и поставке «Финиста» на рынок.

В дополнение к ЭС104, завод завершил подготовку к выпуску модели ЭС105 «Финист», оснащенной двухсистемным тяговым оборудованием для работы как на постоянном, так и на переменном токе. Это нововведение расширяет географию эксплуатации поезда и позволяет использовать его на разнообразных железнодорожных маршрутах.