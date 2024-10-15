В Томском политехническом университете разработали экологически чистое авиационное топливо, включающее растительные масла и промышленные отходы.

В Томском политехническом университете (ТПУ) создали новый вид авиационного топлива, которое может кардинально сократить вредные выбросы в атмосферу. Разработка основана на использовании растительных масел и отходов нефтепереработки. Такое топливо обладает низким содержанием ароматических компонентов, что минимизирует образование сажи при сгорании.

Профессор Дмитрий Глушков из Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ подчеркнул, что новое топливо не только экологично, но и термоокислительно стабильно. Это значит, что его можно использовать в авиации без риска изменения характеристик во время полетов. Кроме того, улучшенные характеристики дистилляции топлива уменьшают время его подготовки к использованию, делая его более экономически выгодным.

На данный момент в ТПУ идут исследования, направленные на оптимизацию состава топлива. В ближайшем будущем ученые планируют провести испытания на малогабаритных авиационных двигателях. Эти шаги приближают момент, когда новое биотопливо сможет использоваться в гражданской и коммерческой авиации, способствуя развитию более устойчивой и чистой авиационной отрасли.