Компания «Индустриальные дроны» получила третий в России сертификат на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сельскохозяйственного назначения — ИД-100А.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало третий по счету сертификат на беспилотный летательный аппарат российского производства. На этот раз документ был получен компанией «Индустриальные дроны» на мультироторный БПЛА ИД-100А, который предназначен для выполнения различных задач в сельскохозяйственной сфере.

ИД-100А представляет собой многофункциональный мультироторный дрон с внушительными техническими характеристиками. Максимальная взлетная масса устройства составляет 640 кг, полезная нагрузка — до 200 кг, а масса коммерческой нагрузки — 150 кг. Время автономного полета составляет около одного часа, что делает этот дрон эффективным для выполнения разнообразных задач, таких как обработка полей, транспортировка грузов и мониторинг сельскохозяйственных угодий.

Сертификат Росавиации подтверждает безопасность типовой конструкции ИД-100А и позволяет компании «Индустриальные дроны» начать серийное производство. Это важный шаг на пути к широкому использованию беспилотных технологий в различных отраслях экономики, особенно в аграрном секторе, где такие дроны могут значительно повысить эффективность работ и снизить затраты на человеческий труд.

ИД-100А стал третьим российским беспилотником, получившим сертификат от Росавиации. До этого аналогичные документы были выданы для БАС-200 (разработанного Ростехом) и S-80 (разработанного компанией «Транспорт будущего»).

Компания «Индустриальные дроны» планирует наладить серийное производство ИД-100А и обеспечить поставки этих дронов для различных предприятий сельского хозяйства. Главной задачей будет поддержка аграрного сектора, позволяя фермерам и агрокомпаниям автоматизировать сложные процессы, такие как распыление удобрений и средств защиты растений, а также контроль за состоянием посевов.