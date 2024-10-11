Российские разведывательные беспилотники в зоне СВО получили комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые включаются на 60 секунд при атаке FPV-дронов ВСУ. Новая система защиты делает БПЛА более устойчивыми к перехвату и позволяет безопаснее выполнять задачи.

Российские беспилотники оптико-электронной разведки, работающие в зоне СВО, получили новую защиту — комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие комплексы предназначены для защиты беспилотных летательных аппаратов от атак со стороны дронов-перехватчиков ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Евгений Даманцев.

Модернизация затронула, в частности, разведывательные БПЛА, такие как «Орлан-30». Комплексы РЭБ активируются на 60 секунд при обнаружении угрозы со стороны FPV-перехватчика. В случае повторной атаки защита также может быть повторно активирована, что делает защиту гибкой и энергоэффективной. Синхронизация модуляторов и излучателей РЭБ с частотными пеленгаторами позволяет точечно активировать защиту, не тратя ресурсы напрасно.

Эта новая технология делает разведывательные беспилотники, которые играют важную роль в наведении артиллерии, еще более надежными партнерами на ЛБС, что позволяет более эффективно проводить боевые операции и минимизировать риск потери техники.