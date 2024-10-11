Россия столкнулась с проблемами при производстве истребителя Су-57 из-за западных санкций, которые ограничили доступ к важным электронным компонентам. Несмотря на трудности, страна пытается наращивать производство и разрабатывать собственные технологии взамен иностранных.

Производство российского истребителя пятого поколения Су-57 сталкивается с серьезными проблемами. Как сообщает издание The Telegraph, основные препятствия связаны с последствиями западных санкций, которые ограничили доступ к важным электронным компонентам. Среди таких компонентов — немецкие модули связи MPPU-50, которые теперь стало значительно сложнее получить.

Для обеспечения производства Россия вынуждена приобретать комплектующие через посредников и использовать нелегальные каналы. Это увеличивает расходы и усложняет процесс, что в свою очередь создает непредсказуемость в графике поставок. Стратегическое планирование производства Су-57 стало более трудоемким из-за нестабильности в цепочках поставок, вызванной санкциями.

Несмотря на возникшие проблемы, Москва продолжает заявлять о наращивании темпов производства Су-57. Страна активно работает над импортозамещением, чтобы снизить зависимость от иностранных технологий. Однако процесс замены зарубежных компонентов на отечественные идет не так быстро, и полная локализация пока остается сложной задачей для авиационной отрасли.

Эксперты The Telegraph считают, что санкции могут оказать длительное давление на российскую авиационную промышленность, вынуждая ее адаптироваться к новым реалиям. На фоне этих трудностей разработка и производство истребителей Су-57 продолжает оставаться одним из приоритетов для России.