Концерн «Калашников» испытал новейший дрон «Голиаф» в боевых условиях. Беспилотник предназначен для разведки и поражения целей. Он может быть принят на вооружение тактических подразделений российских силовых структур.

Концерн «Калашников» успешно провел испытания новейшего беспилотника «Голиаф» в зоне боевых действий. Этот дрон может поступить на вооружение российских силовых структур, усиливая их тактические возможности. «Голиаф» предназначен для выполнения воздушной разведки, обнаружения и поражения небронированной техники, а также для ведения наблюдения.

Управление дронами осуществляется с небольшого пульта, который был разработан инженерами концерна. Дрон работает круглосуточно, получая и передавая данные в реальном времени, что позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации на поле боя. Важной особенностью «Голиафа» стало внедрение функции автоматического возврата на базу при потере связи с оператором — это одно из важных усовершенствований, внесенных по рекомендациям участников боевых действий.

Комплекс включает транспортировочные кейсы, которые выпускаются в двух вариантах: на один и на шесть дронов. Оба кейса оснащены системой подзарядки, что позволяет обеспечивать аппараты энергией прямо в полевых условиях, делая комплекс более автономным и готовым к многократным вылетам.

«Голиаф» был разработан с учетом опыта, полученного в реальных боевых ситуациях, и ориентирован на оперативное выполнение задач. В будущем концерн планирует оснащение этими дронами тактических подразделений российских силовых структур для повышения их боевой эффективности.