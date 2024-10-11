На международном форуме в Петербурге «Вертолеты России» представили новый вертолет Ми-171А3 с комфортабельным салоном Aurus, предназначенный для перевозки пассажиров в труднодоступных районах, включая Арктику.

На недавно прошедшем Петербургском международном газовом форуме представили новинку от отечественных авиастроителей — многоцелевой вертолет Ми-171А3 с салоном класса "Aurus". Эта модель от "Вертолетов России" обещает пассажирам особый комфорт: есть климат-контроль, место для одежды, мини-кухня и удобные кресла. Новый вертолет вмещает до 10 человек, из которых четверо могут путешествовать с услугами первого класса.

Ми-171А3 не только комфортабелен, но и оснащен всем необходимым для безопасных полетов в сложных условиях. Вертолет может летать в автоматическом режиме днем и ночью, без опасений заблудиться в густом тумане или при плохой видимости. Такие возможности делают его незаменимым для работы в отдаленных и труднодоступных местах, включая районы Арктики.

Серийное производство базовой версии уже началось, а в планах — добавление панорамного иллюминатора для еще большего комфорта и удовольствия от полетов.