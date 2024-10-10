КМЗ успешно заменил импортные водометы на скоростных катерах "Афалина" на отечественные аналоги, повышая тем самым надежность и независимость российского флота. Катера используются для охраны стратегически важных объектов и поисково-спасательных операций.





Российский производитель КМЗ завершил разработку и начал установку отечественных водометов на скоростные катера "Афалина". Эти катера активно используются для охраны важных объектов, включая Крымский мост и Ленинградскую АЭС, а также в задачах поиска и спасения на водах.

До недавнего времени "Афалина" оснащалась финскими водометами, но теперь для усиления надежности и уменьшения зависимости от импортных поставок, выбор сделан в пользу продукции КМЗ. По словам представителей завода, новые водометы не только эквивалентны по качеству, но и превосходят иностранные аналоги в долговечности и устойчивости к износу.

"Афалина" протестирована в условиях Финского залива, где специалисты проверили все параметры от ускорения до маневренности. Катер показал отличные результаты, особенно выделившись своей способностью к быстрым разворотам и высокой скоростью.

Катер имеет длину 11,8 метра, ширину 3,48 метра и осадку всего 0,6 метра, что делает его идеальным для использования в прибрежных зонах и на внутренних водных путях. Оснащен современной навигационной техникой, включая радиостанцию, эхолот и GPS-навигаторы, "Афалина" готова к выполнению самых сложных задач.