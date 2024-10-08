Александр Лукашенко разрешил использовать оружие против всех типов дронов, отражая решимость Белоруссии защищать свою безопасность в условиях возрастающих угроз.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, подписал новый указ, значительно расширяющий полномочия правоохранительных органов и военных по применению силы против беспилотных летательных аппаратов. Теперь в Белоруссии разрешено использовать оружие не только против легких авиамоделей и квадрокоптеров, но и любых других типов дронов, включая наземные и водные беспилотные транспортные средства, а также подводные и надводные аппараты.

Принятое решение является ответом на растущие угрозы безопасности, связанные с возможным использованием дронов для агрессивных действий. Пресс-служба главы государства сообщает, что борьба с дронами может осуществляться как вручную, так и с помощью автоматических систем.

Это решение пришло на фоне недавнего инцидента, когда два беспилотника сблизились с президентским вертолетом. Лукашенко комментировал этот случай, заявив, что подобное вторжение может рассматриваться как акт агрессии, который в будущем может привести к объявлению войны.

Новый указ вводит четкие правила использования силы против дронов, указывая на необходимость обеспечения национальной безопасности в условиях возможных технологических угроз.