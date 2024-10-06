Марат Хуснуллин заявил, что в России будет ликвидирована нелегальная миграция благодаря сотрудничеству с Таджикистаном и изменениям в законодательстве.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о намерении ликвидировать нелегальную миграцию в стране. Основные меры, которые планируются для достижения этой цели, включают создание совместной рабочей группы с Таджикистаном и внедрение изменений в миграционное законодательство. Вопросы контроля миграции стали основным пунктом на недавнем заседании таджикско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшем в Душанбе.

«Нелегальная миграция уходит в прошлое. Мы собираемся полностью перейти на легальную работу с трудовыми ресурсами, которые нам нужны», — подчеркнул Хуснуллин, отметив, что новое сотрудничество с Таджикистаном поможет эффективно отслеживать миграционные потоки и повысить безопасность обеих стран.

Будущая рабочая группа будет заниматься координацией усилий по обеспечению легальности миграции. Это включает отслеживание, регистрацию прибывающих мигрантов, а также обмен данными для повышения прозрачности процессов въезда и пребывания. По словам Хуснуллина, необходимо «расписать все действия» для точного контроля того, кто и как прибывает на территорию России.

Дополнительно в Государственной Думе рассматриваются новые инициативы, касающиеся усиления контроля за нелегальной миграцией. Одним из предложений является приравнивание организации нелегальной миграции к особо тяжким преступлениям. Также планируется ввести меры по лишению гражданства в случае повторных нарушений законодательства о миграции.