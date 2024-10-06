Леонид Слуцкий заявил, что поддержка США действий Израиля в конфликте на Ближнем Востоке может привести к ядерной катастрофе

Леонид Слуцкий, председатель комитета Государственной думы по международным делам, выразил свою обеспокоенность по поводу растущего напряжения на Ближнем Востоке. Он отметил, что поддержка, оказываемая Соединенными Штатами Израилю в условиях текущего конфликта, может привести к глобальной катастрофе, вплоть до использования ядерного оружия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Слуцкого, текущая эскалация на Ближнем Востоке уже находится на критическом уровне, и продолжение политики поддержки Израиля со стороны Вашингтона грозит перерасти в необратимый кризис. Он подчеркнул, что подобное развитие событий способно повлиять не только на региональную безопасность, но и стать причиной глобальной дестабилизации. «Вашингтон должен осознавать, что его действия не могут не иметь последствий, и что безрассудная поддержка Тель-Авива в нынешней ситуации может привести к непредсказуемым последствиям», — заявил Слуцкий.

Конфликт на Ближнем Востоке уже стал предметом беспокойства среди множества стран и международных организаций. Некоторые из них считают, что использование силовых методов может лишь усугубить ситуацию и привести к тотальной дестабилизации региона. В своем заявлении Слуцкий также обратил внимание на то, что поддержка односторонних действий Израиля без учета интересов других участников конфликта, таких как Палестина и Иран, только усиливает вероятность трагических исходов.

Ранее Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, выступил с критикой подобных действий. Он заявил, что Израиль не имеет права атаковать ядерные объекты Ирана, что добавило новое измерение в дискуссию о возможных последствиях конфликта. Трамп выразил опасения, что агрессия в отношении Ирана может стать спусковым крючком для полномасштабного кризиса.

Слуцкий в своем выступлении также отметил, что участие внешних игроков, таких как США, в конфликте часто приводит к еще большему усложнению ситуации. Он призвал к политическим переговорам и к совместным усилиям по урегулированию конфликта. По его мнению, единственный путь к стабилизации — это диалог и компромисс, а не усиление военной поддержки одной из сторон.