Российские инженеры создали умный беспилотник «Молния» с искусственным интеллектом, способный самостоятельно находить и поражать цели





Российские инженеры представили новый беспилотник самолетного типа «Молния», оснащенный системой искусственного интеллекта для автономного поиска и поражения противника. О создании инновационного дрона сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин, отметив, что выпуск устройства уже запущен при поддержке государства.

История создания «Молнии» начинается с энтузиастов, которые первоначально собирали дрон буквально в гаражных условиях. Позже, благодаря успешным испытаниям и перспективности разработки, проект получил государственное финансирование. Беспилотник рассчитан на быструю и точную доставку боеприпасов на дальние дистанции. «Молния» способна поднимать до 3 килограммов полезной нагрузки и доставлять её на расстояние до 30 километров, что делает её незаменимым средством поддержки на поле боя.

Одной из ключевых особенностей «Молнии» является её искусственный интеллект, встроенный в систему наведения. Благодаря этому дрон способен самостоятельно находить цели и наводиться на них без участия оператора. Это значительно повышает эффективность применения и снижает вероятность человеческой ошибки. Искусственный интеллект анализирует обстановку в реальном времени, выбирает наилучшие маршруты для обхода препятствий и избегания обнаружения противником.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ отметили, что «Молния» получила усовершенствованные аккумуляторные батареи, что позволяет ей оставаться в воздухе достаточно долго для выполнения задач на расстоянии до 30 км. По сути, «Молния» становится «дальней рукой» операторов, обеспечивая возможность точечных ударов по важным объектам противника, что делает её особенно полезной в современных военных конфликтах, требующих высокой мобильности и точности.

Военные эксперты также подчеркивают, что относительно невысокая стоимость производства «Молнии» делает её идеальным решением для массового применения в условиях активных боевых действий. Создание подобных дешевых, но эффективных дронов позволяет значительно усилить возможности российской армии без значительных затрат.

На данный момент первые экземпляры «Молнии» уже проходят боевые испытания. У военных есть большие ожидания по поводу эффективности применения этого дрона на поле боя. Возможно, «Молния» станет одной из ключевых инноваций, которые помогут изменить облик современных боевых действий в пользу автоматизации и применения ИИ-технологий.