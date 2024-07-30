Новые компьютеризированные прицелы DS-T4, оснащенные лазерными дальномерами и баллистическими калькуляторами, поступили на вооружение российских подразделений, использующих автоматические гранатометы АГС-17 и АГС-30

На вооружение российских подразделений поступили новые компьютеризированные прицелы DS-T4. Эти приборы предназначены для автоматических гранатометов АГС-17 и АГС-30. Они оборудованы лазерным дальномером и баллистическим калькулятором, что значительно увеличивает точность стрельбы.

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Прицелы DS-T4 были разработаны в прошлом году и уже прошли испытания в условиях реального использования. Такое оборудование позволяет оператору мгновенно получать данные для корректировки стрельбы, учитывая дистанцию и другие условия окружающей среды.

АГС-30, снабженный таким прицелом, легче и компактнее своего предшественника АГС-17. Он может использовать как стандартные гранаты ВОГ-17, так и специализированные ВОГ-30. Одна такая граната способна поразить цели на площади до 100 квадратных метров. Дальность стрельбы у АГС-30 увеличена до 2200 метров, что на 500 метров больше, чем у АГС-17.

Это нововведение повышает эффективность использования гранатометов, превращая их в высокоточное оружие для различных тактических задач.