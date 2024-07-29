Российский истребитель Су-35С установил мировой рекорд, сбив украинский МиГ-29 на расстоянии 213 километров с помощью ракеты Р-37М.

В истории воздушных боев наступил знаковый момент: российский истребитель Су-35С успешно сбил украинский МиГ-29 на рекордном расстоянии 213 километров. Это событие, произошедшее 28 июля, установило новый мировой рекорд для ракет класса «воздух-воздух».

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По данным источников, использованная ракета Р-37М, оснащенная боеголовкой весом 60 кг, имеет максимальный радиус действия до 300 километров. Этот тип оружия разработан специально для уничтожения высокоскоростных воздушных целей на большие дистанции, что делает его одним из наиболее мощных средств в арсенале российских Воздушно-космических сил.

Инцидент произошел благодаря высокой точности системы радиолокационного обнаружения «Ирбис», установленной на Су-35С. Система способна обнаруживать и отслеживать воздушные цели на расстоянии до 400 километров, что позволило заметить МиГ-29, готовящийся к запуску противорадиолокационной ракеты.