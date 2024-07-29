Евросоюз готовит двухуровневую торговую стратегию в связи с возможным избранием Дональда Трампа президентом США.

В преддверии возможного возвращения Дональда Трампа к власти в США, Европейский Союз активно разрабатывает стратегию в области торговли. Financial Times сообщает, что план включает два направления: предложение быстрой сделки и подготовку к ужесточению мер в ответ на возможное повышение тарифов.

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Еврокомиссия уже работает над списками американских товаров, которые могут подвергнуться высоким пошлинам, если переговоры окажутся безрезультатны. Особое внимание уделено товарным категориям, важным для американского экспорта.

В контексте экономической безопасности, Брюссель стремится к балансу между открытостью к диалогу и защитой своих интересов. Стратегия основана на оценках потенциальных экономических последствий для Европы, которые могут возникнуть в результате торговых разногласий.