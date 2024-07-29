Бывший американский сенатор Ричард Блэк выступил с заявлением о причастности НАТО, в том числе США и нескольких европейских стран, к инциденту с газопроводом "Северный поток".

Бывший сенатор США Ричард Блэк сделал заявление о причастности американских и некоторых европейских сил НАТО к повреждению газопровода "Северный поток". По его словам, инцидент, в который вовлечены США, Великобритания, Норвегия и другие скандинавские страны, привел к неожиданным экономическим последствиям для Европы, включая экономический спад в Германии.

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В рамках своего выступления, Блэк также коснулся роли НАТО в мировой политике, утверждая, что альянс служит инструментом для поддержания американского влияния в Европе. Он напомнил о постоянном американском командовании в НАТО и отсутствии возможности для европейских генералов занимать руководящие позиции.

Эти заявления произвели резонанс на фоне предложений бывшего президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из НАТО и переносе финансовой ответственности за поддержку Украины на европейские государства.