В Иркутской области разрабатывается первый цифровой двойник моста, который будет мониторить состояние конструкции в реальном времени, предотвращая возможные аварии и продлевая срок её службы

К 2026 году в Иркутской области начнёт функционировать первый в России цифровой двойник моста через реку Лена. Этот проект, реализуемый в рамках национального проекта "Наука и университеты", представляет собой инновационное решение для предотвращения чрезвычайных ситуаций на мостовых сооружениях.

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Цифровой двойник — это технология, основанная на создании математической модели моста, которая в реальном времени анализирует и контролирует состояние его опор и нагрузки. Эта система позволяет оперативно обнаруживать потенциальные проблемы и предотвращать их развитие до критического состояния. Таким образом, технология способствует увеличению безопасности и срока службы мостов.

Примеры необходимости таких технологий не редкость. Недавно в Смоленской области произошло обрушение моста, которое могло бы быть предотвращено при наличии адекватной системы мониторинга. Тогда мост, обследованный всего два года назад и признанный пригодным к эксплуатации на ближайшие пять лет, неожиданно рухнул.

Разработка цифрового двойника ведётся специалистами Иркутского государственного университета путей сообщения. По словам ректора университета Юрия Трофимова, такая система не только повысит безопасность, но и сократит затраты на обслуживание и ремонт мостовых конструкций. Ожидается, что опыт Иркутской области будет использован для внедрения аналогичных систем в других регионах России.