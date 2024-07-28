После ракетного удара по футбольному полю на Голанских высотах, где погибли дети, Израиль заявил о готовности к полномасштабной войне с Ливаном и "Хезболлой".

Напряженность на Ближнем Востоке возросла после трагического инцидента на Голанских высотах, где ракета упала на футбольное поле в деревне Мадждаль-Шамс, приведя к гибели 12 детей и ранению более 60. Израиль обвиняет в этом нападении "Хезболлу", утверждая, что была использована ракета иранского производства.

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В ответ на атаку Израиль провел серию воздушных ударов по целям в Ливане, которые, по его словам, принадлежали "Хезболле". Цели включали склады оружия и другие объекты, которые Израиль считает частью террористической инфраструктуры.

Ситуация обострилась после того, как "Хезболла" и ливанские власти отвергли обвинения, предполагая, что ракета была израильской и случайно упала на спортивное поле из-за сбоя в системе ПВО. Это предположение поддерживает часть международного сообщества, призывающего к независимому расследованию инцидента.

Израиль, в свою очередь, готов к усилению военных действий, заявляя о полной готовности к расширению военной операции, если "Хезболла" продолжит свою агрессию. Премьер-министр Израиля на экстренной пресс-конференции подчеркнул, что страна будет защищать свои границы и граждан любыми доступными средствами.

На фоне этой кризисной ситуации, аналитики выражают обеспокоенность возможностью дальнейшей эскалации конфликта, который может оказать дестабилизирующее воздействие на весь регион.